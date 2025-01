Lanazione.it - Il vicino di casa? E’ Elon Musk: la tentazione del magnate, una residenza in Toscana

Firenze, 7 gennaio 2025 – Lastrega anche. Il tycoon al centro dell’attenzione mondiale, il padre della Tesla e di Starlink sarebbe particolarmente affascinato dai dolci paesaggi toscani. Dal buon vivere e dalle colline costellate di uliveti. Per questo starebbe valutando l’acquisto di una proprietà. Ovviamente da sogno, vista la sua liquidità. Una dimora storica nella quale cogliere lo spirito, l’aria dellapiù vera. La notizia però, come tutto quello che ammanta il tycoon, vira tra la realtà e la leggenda metropolitana. E periodicamente torna a galla. Già nel 2022 diverse persone avevano asserito di aver vistovisitare il castello di Bibbiano, dimora del 13esimo secolo in Val d’Orcia. Ma la proprietà aveva smentito a La Nazione la trattativa. Le voci però tornano ad essere insistenti.