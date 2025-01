Ilnapolista.it - Ibrahimovic: «Menomale che Conceiçao aveva la febbre, altrimenti spaccava più di un televisore»

Ieri il Milan ha vinto la Supercoppa Italiana contro l’Inter in rimonta 3-2. Zlatanha tenuto un discorso post-trionfo negli spogliatoi, in cui ha scherzato sull’atteggiamento combattivo del neo tecnico Sergio: «chelapiù di un»Il dirigente rossonero ha dichiarato:«Abbiamo raggiunto uno dei nostri obiettivi. Quello che abbiamo cercato è una reazione: questa coppa è la nostra reazione. Prima di parlare, voglio fare i complimenti al mister e al suo staff: in pochi giorni avete fatto un grande lavoro.che avevi la, Sergio, sennò spaccavi più di un. Complimenti anche ai giocatori. Questo trofeo l’avete vinto con sudore, sacrificio e voglia di vincere. Quando una squadra ha questa voglia di vincere è difficile batterla, è difficile.