Top-games.it - I 5 COSPLAY più BELLI di Megumin da Konosuba

Leggi su Top-games.it

piùdi, personaggio della famosissima serie di. Questa saga, ennesima nel genere Isekai (reincarnazione in un nuovo mondo), riesce a distinguersi tra tutte le altre grazie alla sua incredibile irriverenza e comicità. Se non avete mai visto questo anime, allora sappiate che non avete mai riso davvero.è il personaggio più conosciuto della saga, una maghetta in grado di utilizzare un unico ma devastante incantesimo.La trama vede Kazuma, un ragazzino chiuso ed introverso, morire in modo comico nel tentativo di salvare una ragazza dall’essere investita. Nell’aldilà incontra una dea che lo convince ad accettare l’incarico di sconfiggere il re dei demoni in un altro mondo. Il protagonista accetta alla condizione, però. di potersi far seguire dalla dea stessa, che viene quindi declassata.