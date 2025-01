.com - Here, recensione: Robert Zemeckis ha sbagliato tutto

Leggi su .com

La nostradi, il nuovo film dicon Tom Hanks, Robin Wright e Paul Bettany: un’inquadratura fissa racconta le storie di famiglie diverse attraverso la Storia, ma l’esperimento è tanto affascinante su carta quanto disastroso su schermoChesia un film profondamente di(Forrest Gump, Cast Away, Ritorno al futuro) lo si capisce un po’ da, ma è stato sopratil grande ritorno di Tom Hanks e Robin Wright a 30 anni da quel film lì a incuriosire i molti cinefili nel mondo alle prese con una storia altrettanto ambizioso, ma in modo quasi opposto. Però, almeno per chi scrive, l’interesse e la curiosità sono evaporati, spazzati via da una pellicola frammentaria, manipolatrice, inconcludente, persino indisponente nella sua volontà di emozionare a tutti i costi e con tutti i mezzi possibili.