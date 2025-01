Sport.quotidiano.net - È Scalvini il nuovo innesto. Ma la Dea sogna Berardi

Il mercato in uscita dell’Atalanta per questa sessione potrebbe già essere concluso con la separazione prevista da Ben Godfrey, volato ufficialmente all’Ipswich Town in prestito semestrale, in cerca di rilancio. Al suo posto riecco il gioiello Giorgio, tornato titolare nella semifinale di Supercoppa in Arabia Saudita persa contro l’Inter, sette mesi dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il ventunenne gioiello di Palazzolo aveva già assaggiato il campo a inizio dicembre, per qualche minuto contro Roma e Milan. Adesso è pronto. Con il suo rientro la Dea è a posto sia in difesa, dove considerando anche Toloi ci sono sei potenziali titolari per tre posti, sia in mediana, nelruolo dove Gasperini lo sta plasmando sul modello di Marten De Roon, nato calcisticamente come difensore e diventato mediano dai 23 anni in poi.