Demi Moore | il Golden Globe a 62 anni è la sua rivincita più bella

ha vinto il suo primo premio importante, un, a 62, dopo 45di carriera, tantissimi film di successo (soprattutto commerciale),bui di declino, lontana dalle scene, alle prese con le dipendenze dall’alcol e dalla droga e da relazioni tossiche, e la rinascita, personale e professionale, quando ha finalmente capito, come ha detto nel suo bellissimo discorso durante la consegna del premio come migliore attrice che “anche se non sarai mai abbastanza, puoi arrivare a riconoscere il tuo valore solo se smetti di misurarlo”.Perché per tutta a vita, diventata famosa giovanissima dopo una infanzia da film dell’orrore (chi ha letto la sua autobiografia Inside Out non può non averlo pensato: madre depressa e bipolare che lei bambina ha salvato dal suicidio, patrigno alcolizzato, uno stupro appena quindicenne da un “amico” di famiglia e la catarsi grazie al cinema) ha lottato per essere perfetta e “sempre abbastanza”: ha modellato i suo corpo con diete e allenamenti sfiancanti per aderire perfettamente ai ruoli (basti pensare a Striptease e Soldato Jane), ha inseguito il sogno della famiglia perfetta, per colmare il vuoto lasciato dalla sua e quando non c’è riuscita dopo il divorzio da Bruce Willis prima e dopo la fine della relazione diventata malata con Ashton Kutcher poi, ha anestetizzato le sue delusioni con alcol e droga.