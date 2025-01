Inter-news.it - Conceicao: «Dei 13 titoli vinti, questo è speciale! Mentalità»

ha commentato la vittoria del Milan sull’Inter per 2-3. Il tecnico portoghese parla die successo dal sapore– Sergiocommenta a Radio Serie A la vittoria della Supercoppa contro l’Inter: «Quando vinco un titolo faccio sempre, i giocatori mi hanno richiamato per farlo. Dei trediciil primo in Italia, ha un saporeperché il momento non era bello al Milan. Dobbiamo continuare su questa strada, con lagiusta, abbiamo tutto per prenderci i nostri obiettivi che sono chiari. Vinta con la. Gli ho detto che ognuno deve condurre se stesso, nessuno può cambiare la testa di un giocatore. Sono loro che devono mettere fuori il loro carattere, perché hanno grandissima qualità. Febbre? Ho ancora mal di testa».