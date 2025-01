“Che pa***, mandatemi via”. Grande Fratello, Helena perde il senno e la sua ‘vittima’ è Luca

Leggi su Caffeinamagazine.it

MentrePrestes e Ilaria si trovano a rischio squalifica e Jessica è preoccupata per un possibile televoto lampo, ilha deciso di intervenire con una sanzione per tutti i concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini. Attraverso un annuncio ufficiale, letto daCalvani e Amanda Lecciso, il reality ha comunicato una drastica riduzione del budget settimanale, con effetto immediato.La decisione ha avuto un impatto significativo sui concorrenti, furiosi per la punizione che ha decurtato il loro budget del 30%.Calvani ha espresso il suo disappunto, incitando gli altri a mantenere un atteggiamento più responsabile. Tuttavia, il suo intervento ha alimentato una nuova tensione, culminata in una discussione accesa con Jessica Morlacchi, con cui i rapporti sono peggiorati dopo numerosi scontri avvenuti nelle scorse settimane.