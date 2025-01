Caos rifiuti a Roma pioggia di ricorsi contro gli avvisi della Tari | Inviate alle persone sbagliate

Leggi su Open.online

Sono 139 mila ini che hanno ricevuto glidi recupero dell’evasioneinviati a novembre 2024. Ma oltre mille di loro tra il 15 e il 31 dicembre hanno già presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tribua, sostenendo che le ingiunzioni di pagamento siano stateseguendo banche dati non aggiornate. Il risultato è che a ricevere glisarebbero stati inquilini diversi da quelli che non hanno pagato l’imposta sui, i quali a loro volta avrebbero lasciato gli immobili interessati mesi o anni prima. In certi casi, l’ingiunzione sarebbe arrivata ache avevano venduto la casa prima del periodo di verifica. Illlobanca datiIl Sole 24 Ore scrive di una «emergenza» in Corte Tribua. A destare l’attenzione dei funzionari che sospettano qualcosa sia andato storto sono i numeri inaspettatamente alti relativi agli anni tra il 2018 e il 2023.