Bari | da oggi La morte di Ivan Il’i? Teatro

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:La malattia come chiave di lettura della vita è il leitmotiv del racconto «Ladi?», il capolavoro di Lev Tolstoj che l’attore Paolo Panaro porta in scena nell’auditorium Vallisa didal 7 al 15 gennaio per la stagione «Studio» della compagnia Diaghilev, che produce l’allestimento con le luci e il coordinamento tecnico di Nicola Santamato (orari: martedì e mercoledì ore 20, giovedì e domenica ore 19, venerdì e sabato ore 21).Basta leggere poche pagine di questo meraviglioso racconto pubblicato nel 1886 per capire immediatamente la grandezza di Tolstoj, che «con precisione chirurgica colpisce al cuore – spiega Panaro – lasciando il lettore vuoto e senza speranze. Ma è proprio da qui, da questa sconfinata disperazione, che il grande scrittore russo suggerisce di ripartire, di trovare le energie necessarie per riprendere il cammino, di disegnare nuovamente il progetto delle nostre vite».