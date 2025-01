Oasport.it - Australian Open 2025, Sara Errani supera il 1° turno delle qualificazioni. Eliminata Nuria Brancaccio

A Melbourne, nel primodi singolare femminile deglidi tennis, bilancio in chiaroscuro per l’Italia, con la vittoria di, che resta l’unica azzurra in corsa per il main draw, e la sconfitta di.Lo scontro generazionale premia, classe 1987, numero 4 del seeding cadetto, che piega la russa Alina Korneeva, classe 2007, in rimonta per 2-6 6-3 6-3 in un’ora e 52 minuti di gioco ed al secondosfiderà un’altra 17enne, la ceca Brenda Fruhvirtova. Nel primo set dal 2-2 l’azzurra cede la battuta a zero nel sesto game ed a trenta nell’ottavo, per il 6-2 in favore di Korneeva dopo 29?.Nella seconda frazionescappa subito sul 3-0 pesante, restituisce subito uno dei due break di margine, ma nel nono game chiude con un nuovo strappo che le vale il 6-3 in 44?.