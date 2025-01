Anteprima24.it - “We Love Enzo’ ricca rassegna per ricordare Enzo Moscato ad un anno dalla scomparsa

Tempo di lettura: 3 minutiNapoli come un palcoscenico diffuso per dire ‘We: dall’11 gennaio al 1 febbraio la città celebraa unmorte con nove spettacoli, dieci teatri coinvolti, il premio per giovani under 35 con il Teatro di Napoli Nazionale, due documentari, una mostra fotografica e un libro, curatore dellaClaudio Affinito. Il progetto si inaugurerà alle Officine San Carlo con ‘Signurì Signurì’ diretto da Cristina Donadio e Luca Trezza. Il 13 gennaio, giorno della, la Sala Assoli sarà intitolata all’artista. In memoria anche del costumista Tata Barbalato esposto un sipario di carta ideato da quest’ultimo. In programma la mostra ‘We, il cortometraggio ‘Con– elegia di Mario Martone’ e ‘Comple’, performance con Giuseppe Affinito.