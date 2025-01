The Penguin | Lo showrunner parla della probabile seconda stagione Ci sono altre storie da raccontare

Leggi su Cinefilos.it

The: Lo“Cida”LaLauren LeFrancdel successo di Thee rivela se vorrebbe realizzare un progetto simile incentrato su un altro personaggioDC. Theè il primo spinoff dell’universo di The Batman di Matt Reeves. Sebbene il Batman di Robert Pattinson non appaia in The, la serie continua a costruire la grintosa Gotham City creata da The Batman del 2022 e prepara sottilmente The Batman – Parte II di Matt Reeves con uno sguardo più approfondito sul mondo criminale di Gotham e uno scossone nella gerarchia del crimine organizzatocittà.ndo con ScreenRant ai Golden Globes del 2025, ladel Pinguino Lauren LeFranc ha espresso la sua soddisfazione per l’accoglienza estremamente positiva dello show.