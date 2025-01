Biccy.it - Sponsor ritirati dal Grande Fratello? Ne parlano le gieffine

In passato in più occasioni glihanno deciso di non rinnovare i loro contratti con ilo di ritirare i loro prodotti, come quando nel 2022 Amica Chips e altri marchi presero le distanze dai fatti relativi al caso di Marco Bellavia, o addirittura quando nel 2018 Consilia e altri brand decisero di fare un passo indietro.“Consilia ha deciso di recedere dal contratto con la trasmissione “15”. La decisione è stata adottata a seguito dei gravissimi fatti accaduti nel corso della trasmissione andati in onda nei giorni scorsi. Supermercati Gulliver ha già provveduto fin dalle prime puntate del programma, a segnalare nelle opportune sedi che Consilia prende le distanze dal comportamento assunto da alcuni partecipanti al reality “15”, chiedendo alla produzione di intervenire in maniera decisa per porre fine alla deriva negativa verso cui il programma si stava spingendo, purtroppo senza successo.