Sinner il 2025 inizia contro Popyrin | il record dell’australiano contro Jannik

(Adnkronos) –scalda il motore e si prepara ai primi impegni del. Il fuoriclasse azzurro è già volato in Australia e tra pochi giorni inizierà dall’altra parte del mondo il cammino per difendere il trono da numero uno del ranking Atp. La curiosità è che, prima di scendere in campo negli Australian Open,aprirà il nuovo anno con un’esibizioneAlexei. Un avversario. mai battuto in carriera. Intanto, il contesto. Il matchrientra nell’Australian Open Opening Week, evento benefico di avvicinamento al primo Slam stagionale (previsto dal 12 al 26 gennaio). Persarà un test importante, anche perchéun avversario ancora mai battuto.non ha mai vintoil 25enne, numero 24 del ranking, anche perché fin qui c’è un solo precedente tra i due e risale al 2021 e ai sedicesimi del Masters 1000 di Madrid.