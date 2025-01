Sport.periodicodaily.com - Scuffet al Napoli come vice Meret, attesa per Danilo

I partenopei e il Cagliari si sono accordati per il trasferimento dei loro rispettivi portieri, con Simoneche approda al, mentre Elia Caprile farà il percorso inverso. Gli azzurri, però, non si fermano quì sperando di poter chiudere anche per il difensore brasiliano, per il quale sono in corso contatti con la Juventus.ALE CAPRILE AL CAGLIARI: I DETTAGLI DELL’OPERAZIONESi tratta di uno scambio di prestiti con il primo che diventerà ildi Alexal, entrambi friulani e cresciuti nelle giovanili dell’Udinese, mentre il secondo si appresta a diventare il titolare della squadra sarda che potrà riscattarlo al termine della stagione per 8 milioni di euro. L’affare verrà ufficializzato quando verranno completate le visite. mediche propedeutiche alla firma dei contratti.