Pronosticipremium.com - Roma-Fiorentina Femminile, formazioni ufficiali: cambio tra i pali, torna Haavi

Leggi su Pronosticipremium.com

Si accendono i riflettori sullo stadio Picco e sulla finale di Supercoppa Italianain cui ad essere protagoniste saranno lae lache si sfideranno a partire dalle 15:30 del 6 gennaio. Questa sfida rappresenterà il primo vero step del 2025 per le ragazze di Spugna che cercheranno di acciuffare il trofeo per riscattarsi dalla finale persa lo scorso anno contro la Juventus.Per questa sfida Spugna non ha voluto cambiare troppo le dinamiche della squadra che hanno portato laad ottenere buoni risultati nell’ultimo periodo. Tra iperò riposerà Caesar einvece Kresche, coperta da Thogersen, Linari, Minami ed Hanshaw che rappresentano una delle migliori difese di questo campionato. Ecco la nostra formazione per la finale di Supercoppa con laFORZA#ASpic.