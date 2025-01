Ilrestodelcarlino.it - Pesaro combatte ma cede a Cividale. Nei 5 minuti finali la difesa non tiene

Ueb Gesteco 97 Carpegna Prosciutto 86 UEB GESTECO: Lamb 20, Redivo 38, Mastellari 7, Rota 2, Calò, Natali, Devetta, Marangon ne, Berti 1, Ferrari 16, Dell’Agnello 13, Piccionne. All. Pillastrini. CARPEGNA PROSCIUTTO: Petrovic 6, Cornis, Maretto 10, Imbrò 4, De Laurentiis 6, King 26, Bucarelli 8, Lombardi 6, Zanotti, Ahmad 20. All. Leka. Arbitri: Attard, Costa e Bonotto. Parziali: 21-27, 52-47, 74-71. Tiri liberi:18/22,12/16. Tiri da 3 punti:11/32,14/40. Rimbalzi:40,34. Fallo tecnico a Maretto. Antisportivo a Berti. Spettatori: 3.000. La striscia di vittorie della Vuelle s’interrompe in casa di una delle sorprese dell’A2, la scintillantedi Pillastrini che ha scovato in B un 19enne, Ferrari, che fa già la differenza.