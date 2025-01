Ilrestodelcarlino.it - Omicidi gratuiti, agguati e depistaggi: "Erano stragi per colpire lo Stato"

, una ferocia inaudita in azioni senza alcun motivo e con bottini esigui, raid nei campi nomadi,ai carabinieri finiti nel sangue. Il tutto senza una strategia apparente, se non quella di diffondere il terrore in Emilia-Romagna e nelle Marche. La banda della Uno Bianca era manovrata da qualcuno? È questo il grande interrogativo che ha spinto l’Associazione dei parenti delle vittime a presentare un esposto e la Procura ad aprire una nuova inchieste per tentare di far luce, appunto, su eventuali complici che aiutarono i fratelli Savi o, peggio, su eventuali coperture di cui i killer beneficiarono da parte magari di pezzi deviati dello. Come noto la Uno Bianca, dal 1987 al 1994, uccise 24 persone e ne ferì più di 100. In tanti casi una simile violenza fu del tutto gratuita: testimoni uccisi per uno sguardo o una frase, stranieri ammazzati per nulla, campi nomadi crivellati di colpi e perfino bombe a mano lanciate negli uffici postali.