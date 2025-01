Gamberorosso.it - Oltre il fine dining: così gli chef sono alla ricerca di alternative alle stelle e ai costosi modelli nordici

Se ci cerca l’origine della parola-concetto “”, tutto riportanascita dei primi ristoranti gourmet nella Parigi di‘700. Ma non si troverà mai la spiegazione di come una parola inglese sia arrivata a definire un concetto, un modello di ristorazione che è francese. «Vedo tanti miei colleghi dire che ilnon morirà mai – sorride Paolo Lopriore, l’allievo più “puro” di Gualtiero Marchesi – Ma nessuno sa con precisione dove e quando sia nato. E se una cosa muore, dovrà pur aver avuto un’origine!». Eppure, anche se non sappiamo bene da dove nasca, proviamo quantomeno a capire se abbia un futuro e cosa sia, questo benedettosu cui consumatori,e opinionisti si danno battaglia infiammando i social.Un piatto di cucina nordica del Noma di René Redzepi: spiedino di lumache di mare dal menu Ocean (foto di Ditte Isager)Lopriore, ile la Nuova cucina nordicaLa prima sensazione, o naso, è che se pure tutti gli “stellati” gridino che non morirà mai, tutto sommato il “” sembra essere superato già nei fatti da una serie di professionisti appassionati e seri che non ci stanno a sottostaremode senza fiatare.