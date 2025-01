Mistermovie.it - Mister Movie | Gabriel Garko dice no al Grande Fratello: ecco perché l’attore ha rifiutato

Leggi su Mistermovie.it

Per settimane si è speculato sull’ingresso di un attore famoso nella casa del. Ora, grazie a un’indiscrezione svelata da Deianira Marzano, si scopre che ilioso personaggio era. Nonostante l’offerta di un cachet considerevole,avrebbe deciso di declinare l’invito, soprattutto a causa delle recenti tensioni e degli episodi controversi che hanno scosso il reality.rifiuta ilLa conferma è arrivata poche ore fa sui social, quando un fan ha chiesto a Deianira Marzano se fosse vero cheera stato contattato per entrare nella casa. La risposta dell’esperta di gossip non si è fatta attendere:“Era proprio lui la persona a cui mi riferivo l’altra volta. Nonostante un cachet da capogiro, ha detto di no, soprattutto dopo tutto quello che è successo nella casa del