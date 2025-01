Inter-news.it - Marotta: «Inter deve condurre la partita. Thuram? Sostituito a dovere»

Leggi su Inter-news.it

Giuseppesi è pronunciato nel pre-di-Milan. Questo il commento da lui rilasciato in merito.LE DICHIARAZIONI – Giuseppe, Presidente dell’, ha parlato a Italia1 prima del fischio d’inizio tra i nerazzurri e il Milan. Questo il suo commento: «Per noi questo è il primo trofeo da conquistare. Nel nostro DNA abbiamo l’obiettivo di ottenere più trofei possibili. Il destino di queste partite dipende da noi e dai nostri avversari, consapevoli che il nostro spirito sarà sempre lo stesso. Abbiamo una rosa di 24 giocatori, titolari e co-titolari, per cui chi sostituiràfarà il possibile per rispettare il concetto di ‘sostituzione’. La squadra nondipendere da un solo calciatore, bensì dal collettivo. Dal punto di vista motivazionale, la vittoria contro la Juventus ha dato molta motivazione al Milan, lo ha galvanizzato dal punto di vista dell’energia.