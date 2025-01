L’Italia e l’accordo con SpaceX Palazzo Chigi | Nessun contratto firmato Ma Musk rilancia | Pronti a fornire la connettività più avanzata

Leggi su Open.online

Elonè pronto «aallapiù sicura e!». Lo scrive su X lo stesso imprenditore dopo le indiscrezioni lanciate da Bloomberg su un possibile accordo tra lo Stato italiano eper la fornitura di servizi avanzati di sicurezza nelle telecomunicazioni per un valore di 1,5 miliardi di euro. Secondo l’agenzia di stampa economico-finanziaria, l’intesa – della durata di 5 anni – avrebbe già ricevuto l’approvazione dei servizi segreti italiani e del ministero della Difesa. Il governo Meloni smentisce, però, che vi siano contratti firmati o che siano stati conclusi accordi con l’azienda di. Secondole interlocuzioni conrientrano «nei normali approfondimenti che gli apparati dello Stato hanno con le società, in questo caso con quelle che si occupano di connessioni protette per le esigenze di comunicazione di dati crittografati».