La reazione delle figlie di Demi Moore alla vittoria dell’attrice ai Golden Globes

Ieri seraha ottenuto la sua primaaiper The Substance, e le sue, Scout, Tallulah e Rumer Willis, hanno condiviso un video diventato virale per celebrare questo traguardo. Kerry Washington ha consegnato il premio come migliore attrice in un film, musical o commedia insieme all’attore di We Live In Time Andrew Garfield. Nel post su Instagram, vediamo le treinsieme mentre festeggiano ladel premio. Nel video, possiamo intravedere, insieme alle tre, anche la fotografa Amanda de Cadenet e Eric Buterbaugh. Potete vedere il post direttamente dai profili dei collaboratori oin The Substance, oltre che per la sua interpretazione, sta ricevendo elogi anche per il suo discorso dopo aver ricevuto il premio.