Tvplay.it - La bomba di mercato è servita: colpo di scena Berardi

Leggi su Tvplay.it

Svolta diinattesa per Domenico. L’attaccante del Sassuolo ha deciso il suo futuro Da almeno un decennio, Domenicoè un autentico tormentone di. Non c’è stata sessione in cui il nome dell’attaccante del Sassuolo non è stato accostato, a turno, ai top club di Serie A.Ladidi– Tvplay.it (LaPresse)E’ toccato praticamente a tutti, dalla Juventus all’Inter, dal Napoli al Milan fino alla Fiorentina, alla Lazio e alla Roma. Alla fine però il risultato è stato sempre lo stesso. Nonostante trattative, in alcuni casi, anche avanzate alla fineè rimasto sempre al Sassuolo. La scorsa estate, con la retrocessione del Sassuolo in Serie B, poteva essere quella giusta per il suo addio al club emiliano ma l’infortunio al tendine d’Achille che l’ha costretto a uno stop di 8 mesi ha precluso nuovamente questa possibilità.