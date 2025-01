Gqitalia.it - Kieran Culkin ai Golden Globe 2025 ha sfoderato il discorso di accettazione super casual che ci voleva

Perquestinon sono stati una prima volta. L'attore, infatti, era alla sua sesta nomination, a 22 anni di distanza dal su battesimo su questo palco, da candidato come miglior attore per il ruolo dell'adolescente sardonico (riuscite a immaginarlo? siiii) di Igby, ampiamente dimenticato ma in realtà abbastanza interessante.Quattro nomination e una vittoria per Succession dopo, non è stata una sorpresa vederlo ritirare il premio come miglior attore non protagonista per A Real Pain, così come sentirglielo fare con un modo del tutto consono all'occasione: leggero, divertente e misericordiosamente breve.Tutto è iniziato con l'immediata ammissione che lui e sua moglie avevano appena bevuto un bicchierino di tequila assieme al collega Mario Lopez (ricordi Bayside School?), quindisi è fatto più serio e ha ringraziato i giudici dei, sottolineando quanto significhi per lui questo riconoscimento, “il primo in assoluto che ho ricevuto come attore” due decenni prima.