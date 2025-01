Isaechia.it - Karina Cascella fa il nome di un’altra tronista che “proprio non sopporta” poi spiega perché Giulia De Lellis e Ludovica Valli “sono tutta un’altra storia!”

è sempre stata un personaggio televisivo che esterna la propria verità senza fronzoli. Ora che è anche un noto personaggio web, questa abitudine non l’ha persa. (Clicca QUI per le sue ultime pungenti dichiarazioni).Non ha mai fatto mistero di non ammirare un’ampia fetta di influencer che, pur non avendo meriti per la vita agiata che conducono, si sentono anche in diritto di ostentare ed atteggiarsi come fossero chissà chi. Non solo: ha ampiamente argomentato i motivi per cui non tollera la pratica cui molte di loro ricorrono per aggiudicarsi qualsiasi tipo di servizio, a titolo gratuito, in cambio di pubblicità social.le ha definite senza giri di parole “scroccone”.In queste ore, rispondendo alle curiosità dei fan, si è tolta altri sassolini dalle scarpe sul mondo delle influencer.