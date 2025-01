Liberoquotidiano.it - Inter-Milan, la profezia di Evaristo Beccalossi: "Ecco chi sarà decisivo"

Quando parla diusa il “noi”. Si sente ancora parte integrante della storia e della gloria di questo club e, domani, farà un tifo indiavolato per quella maglia nerazzurra che ha indossato dal 1978 al 1984. In un sabato mattina gelido come soltantoo può offrire a gennaio, stiamo con, più delizia che croce della San Siro che amava la Beneamata (Gianni Brera dixit). Un'che con lui, numero 10 frizzante come uno champagne che spesso dà alla testa, in campo festeggiò “solo” uno scudetto e una Coppa Italia., come vede la partita? Un derby che vale la Supercoppa. «La vedrò. in televisione anche se mi piacerebbe un sacco essere in campo».La suaè favoritissima. «Sulla carta. Nelle partite secche e, soprattutto, in un derby giocato lontano dal fascino di San Siro e fra le dune di Riad, tutto può accadere».