Inter-news.it - Inter-Milan, Frattesi ricorda il passato per cambiare una realtà

si disputerà stasera 6 gennaio alle ore 20 all’Al-Awwal Park di Riyad. Un calciatore molto chiacchierato del club nerazzurro, Davide, spera di sfruttare le eventuali opportunità emergenti nel corso dell’incontro per regalare la vittoria finale ai nerazzurri.IL PUNTO –è la finale della Supercoppa Italiana 2025. Il club nerazzurro si presenta alla sfida con l’obiettivo di conseguire il suo quarto trionfo consecutivo, il terzo di fila a Riyad. Per l’occasione, il calciatore più discusso in chiave mercato, ossia Davide, si auspica di avere la possibilità concreta di incidere sull’incontro. Il centrocampista italiano, che non ha raccolto il minutaggio sperato quando il campionato è giunto al giro di boa, non si è arreso al fatto di non poter vedere crescere la frequenza della sua presenza in campo.