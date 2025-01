Pianetamilan.it - Inter-Milan, Beccalossi: “Sulla carta nerazzurri favoriti, ma nelle partite secche…”

Evaristo, ex giocatore dell’che ha indossato i coloridal 1978 al 1984, ha voluto spendere delle parole sul derby di questa sera traa Riyad. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: Su come vede la partita: «La vedrò. in televisione anche se mi piacerebbe un sacco essere in campo». Sll'favorita: «secche e, soprattutto, in un derby giocato lontano dal fascino di San Siro e fra le dune di Riad, tutto può accadere». Se le forze in campo siano sbilanciate: «Questo sì, l’di questi tempi è travolgente. La riprova? Se manca un titolare importante come può essere Acerbi, non pesa più di tanto la sua assenza. Ci sono due giocatori per ogni ruolo». Il merito a chi va? «Inzaghi e della società». Su Inzaghi: «Simone è sottovalutato.