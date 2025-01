Quifinanza.it - Incasso record per Lotteria Italia, +25% rispetto al 2024 e premi più ricchi

LaNazionale 2025, a poche ore dall’estrazione, è già un successo senza precedenti, con oltre 8,6 milioni di biglietti venduti, un incremento del 28%ai 6,7 milioni del 2023. Una tradizione che si rinnova anno dopo anno, mescolando aspettative e un pizzico di magia (chiamiamola così), capace di far breccia nei cuori e nei portafogli deglini. Questo appuntamento annuale non è solo un rito, ma un’icona culturale che continua a crescere, alimentata dalla speranza e da un desiderio collettivo di fortuna che non conosce crisi.un giro d’affari da oltre 40 milioniCon un biglietto da 5 euro, laNazionale 2025 ha generato unvicino ai 43 milioni di euro, distribuendo benefici tangibili lungo tutta la filiera.in denaro per i vincitori, guadagni significativi per i rivenditori e un contributo diretto alle casse del bilancio pubblico: ogni euro incassato ha trovato una precisa destinazione, amplificando l’impatto economico del sistema.