"Il Bucintoro, l’opera di una vita"

È un autentico gioiello di precisione e passione il modello in scala deldegli Estensi, esposto nella sala dell’albo pretorio del municipio di Ferrara fino a venerdì., che rappresenta l’antica nave da parata utilizzata per le cerimonie solenni dell’ultimo duca estense Ercole III d’Este (1727-1803), proseguirà il suo viaggio verso l’Archivio di Stato di Modena, dove è custodita la stampa antica che ha ispirato l’artista Franco Ragazzi, celebre maestro modellista ferrarese. Il prototipo in miniatura è il risultato di tre anni di lavoro certosino, come racconta Ragazzi, presidente del Gruppo Modellisti di Ferrara e giudice internazionale di modellismo. Iloriginale, era lungo 22,65 metri, largo 3,80 metri, e veniva utilizzato dall’ultimo duca estense, Ercole III d’Este (1727-1803), durante le cerimonie solenni.