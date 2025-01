Ilnapolista.it - Il Barcellona è convinto di spuntarla in tribunale: convocati Olmo e Pau Victor per la Supercoppa

Next up: Supercup pic.twitter.com/dSnxqvzsRp— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 6, 2025

Il Barcellona di Dani Olmo e Pau Victor per la Supercoppa

I due calciatori non potranno scendere in campo nella semifinale contro l'Atletico Bilbao mercoledì 8 gennaio.

Ma allora perché il club li ha convocati?

Secondo quanto riportato da As, domani il Barça si appellerà al Consiglio superiore dello sport (Csd):

Il club dimostra che è convinto di spuntarla nella richiesta che presenterà al Csd. Il futuro di entrambi i giocatori è nelle mani del governo in questo momento.