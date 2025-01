Isaechia.it - Grande Fratello, un inquilino pronto a ritirarsi: “Che pa**e che se ne va!”, lo spoiler di Zeudi

Leggi su Isaechia.it

Nella Casa del, unsarebbead annunciare il suo ritiro dal reality show nel corso della prossima puntata, in onda mercoledì 8 gennaio.Poche ore faDi Palma ha anticipato involontariamente ai telespettatori che Ilaria Galassi, l’ultima rimasta del trio Non E’ La Rai (Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo hanno già abbandonato il), sarebbe in procinto di comunicare il suo ritiro. L’ex Miss Italia, dopo una conversazione con la donna, ha sussurrato tre sé e sé: “Che p*lle che Ilaria se ne va.“.ILARIA SE NE VA? pic.twitter.com/hJEVpqw2Tl— ?? 56% (@lvsbiana) January 5, 2025dice che palle che Ilaria se ne va censura troppo tardi si è sentito #shailenzo #pic.twitter.com/KRnYbsvThz— JESSICA (@Jessijecca) January 5, 2025Di certo, Ilaria sta vivendo un periodo particolarmente ostico nella Casa del