Metropolitanmagazine.it - Golden Globes 2025, il red carpet: Ariana Grande totally Audrey Hepburn, Emma Stone in rosso (e con un pixie cut)

Leggi su Metropolitanmagazine.it

A Los Angeles, l’82esima edizione dei(con il suo red) ha ufficialmente dato il via alla stagione delle premiazioni. Il prestigioso evento, ospitato al Beverly Hilton Hotel e presentato dalla comica Nikki Glaser, ha celebrato i successi del cinema e della televisione del 2024. Tra glamour, momenti di suspense e riflettori puntati sui favoriti, la serata si è confermata un appuntamento irrinunciabile per le star di Hollywood. E per noi che adoriamo vedere i look delle star, questo è stato un piacere., arriva il red: i nostri look preferitiSulschermo, titoli come Wicked, Emilia Pérez e Challengers hanno dominato con numerose candidature. Per la televisione, invece, serie di successo come The Bear e The Diplomat hanno raccolto il plauso della critica e del pubblico.