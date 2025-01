Ilgiorno.it - Gambolò, intossicazione da monossido: due persone in ospedale

(Pavia), 6 gennaio 2025 -dadi carbonio, probabilmente per un malfunzionamento della caldaia. I soccorsi sanitari di Areu, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Vigevano, sono intervenuti nella serata di ieri, domenica 5 gennaio, in via Molino della Roggia a. Due, una donna di 53 e un uomo di 33 anni, sono stati soccorsi dai sanitari e trasportati con l'ambulanza in codice giallo all'Civile di Vigevano, non in pericolo di vita. Sono evidentemente riusciti a lanciare la richiesta di soccorso prima che fosse troppo tardi, appena hanno accusato i primi sintomi di quella che è poi stata confermata un'dadi carbonio, il gas killer che si sprigiona dalla combustione e che può portare anche a conseguenze letali.