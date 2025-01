Cityrumors.it - Euforia derby, Giannini: “Una vittoria che rilancia la Roma e Pellegrini, ma…”

L’ex capitano e bandiera della squadra giallorossa si è emozionato nel vedere il successo della squadra di RanieriLe vittorie che restituiscono un senso a una stagione. E dal buio che c’era adesso s’intravede un po’ di luce per riprendere un percorso in un modo diverso rispetto a quello che c’è stato fino adesso. Lo pensa l’ex capitano dellaGiuseppeche si è esaltato per questa: “Unachela, ma.” (Ansa Foto) Cityrumors.itUn successo che, in qualche modo, riequilibra le cose, anche perché “stava andando tutto troppo male e un successo di questo genere può far vedere le cose in maniera diversa”, spiega Giuseppedopo il 2-0 che laha rifilato alla Lazio dopo il.“Meglio di così l’anno non poteva cominciare e meglio di così il girone d’andata non poteva finire“, chiosamentre parla con Cityrumors.