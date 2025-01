Inter-news.it - Dimarco: «Era da chiudere, persa partita che non possiamo perdere»

ha parlato a caldo appena finita Inter-Milan, la Supercoppa Italiana che ha assegnato il primo trofeo del 2025. Ecco le sue dichiarazioni a pochi minuti dal triplice fischio su Inter TV.SCONFITTA FOLLE – Federicodopo Inter-Milan: «Abbiamo perso unache una squadra come noi non può. Però dobbiamo ripartire forti, perché ci sono altri obiettivi da raggiungere. Avevamo vinto le ultime tre Supercoppe di fila, oggi abbiamo affrontato un avversario forte come il Milan e dobbiamo fare loro i complimenti. Dobbiamo riprenderci. Cos’è successo alla fine? Le occasioni le abbiamo avute, potevamo chiuderla col 3-0 e abbiamo preso il 2-1. Sul 2-1 potevamo fare il terzo, non l’abbiamo fatto e in queste partite contano i particolari. Bisogna guardare subito avanti e non pensare a questa