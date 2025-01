Terzotemponapoli.com - De Paola: “Questo Napoli è meno bello di quello di Spalletti ma più efficace. Su Conte…”

Leggi su Terzotemponapoli.com

De: ”Il gioco di Conte del resto si traduce nei concetti di difendere attaccando e di avere l’ossessione della vittoria. Così è riuscito a portare tutti i giocatori dalla sua parte. Sa dove possono migliorarsi tutti gli elementi e non tutti gli allenatori hanno questa qualità”Il giornalista Paolo Deè intervenuto durante L’Editoriale, in onda su Tmw Radio per parlare di, Roma, Fiorentina, Lazio, Juventus, Inter, Milan ed altro. Queste le sue parole:La Roma si aggiudica il derby vincendo 2-0 contro la Lazio. C’era bisogna ditipo di scossa?“Il derby ci lascia una considerazione: in una stracittadina dev’esserci un’anima. La Lazio era favorita considerando il momento e la qualità, ma non ha una cultura intrinseca della città. La Roma invece con Pellegrini e Ranieri ha trasmesso un certo tipo di tradizione.