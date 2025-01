Tpi.it - Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia: tutto quello che c’è da sapere sulla serata

Leggi su Tpi.it

: anticipazioni, ospiti e streamingQuesta sera, 6 gennaio 2025, alle ore 20,30 su Rai 1 va in onda, programma condotto da Stefano De Martino che farà scoprire aglini i biglietti vincenti dellanazionale. Con lui tanti ospiti e momenti di intrattenimento. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Anticipazioni“” è un game showno basato sul format olandese “Deal or No Deal”, creato da Dick de Rijk per Endemol Shine IP B.V. Il programma, condotto in questa edizione da Stefano de Martino, prevede la partecipazione di 20 concorrenti, ciascuno in rappresentanza di una delle regionine, che si alternano nel ruolo di giocatore principale.Il gioco si sviluppa attorno a 20 pacchi sigillati, ciascuno contenente un premio di valore variabile, che può andare da cifre simboliche fino a importi significativi.