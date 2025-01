Venezia | una pizza marinara? 17€ Sono i prezzi di capodanno turisti sconvolti

Leggi su Dayitalianews.com

“Una ‘’ a 17 euro?i nostridel”: un cameriere lascia a bocca aperta alcuni clienti allibiti per il super scontrino Un gruppo diromani in vacanza aè stato letteralmente sbalordito dallo scontrino e conto totale per aver ordinato una(17 euro) e una margherita (14 euro). I clienti, hanno provato a chiedere spiegazioni al cameriere e, come riportato dal Gazzettino, la risposta è stata, per certi versi, disarmante: “i nostriper ile comunque c’è tutto scritto nel menù”. A dire il vero ad una attenta verifica era tutto giusto e i rincari, sei euro di media, cieffettivamente stati.Il racconto dei clienti“Ci siamo rimasti male – hanno raccontato Federico e Stefano al Gazzettino – perché una cifra del genere è elevata.