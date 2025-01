Ilgiorno.it - Venduta Villa Matilda, la dimora sul lago di Como dei Ferragnez

Pognana Lario (), 5 gennaio 2025 - Finito l'amore tra Fedez e Chiara Ferragni è stato, forse, venduto anche il loro nido d'amore suldi, quellache i due avevano acquistato nel gennaio del 2023 e che li ha visti insieme per una sola estate. Un finale scontato dopo l'accordo di separazione formalizzato il 13 dicembre scorso dal Tribunale di Milano che ha ratificato l’addio tra i due assegnando lasulal trapper che non ha mai fatto mistero di preferire Milano. La scelta di crearsi un buen retiro nella Lariowood dei vip sembra infatti sia stata di Chiara, quando ancora era la regina incontrastata dei social. Anche la scelta dellaaffacciata sulcon approdo privato a Pognana Lario, in una zona di pregio ma di sicuro meno glamour rispetto ad altre più blasonate, non era stata per nulla casuale.