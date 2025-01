Justcalcio.com - TS – Il Verona resiste in dieci, l’Udinese ritrova Sanchez ma non passa

2025-01-05 00:55:00 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport:e Udinese non si fanno male nell’anticipo serale della 19esima giornata del campionato di Serie A. Il match del Bentegodi termina a reti inviolate: risultato tutto sommato giusto dove le due formazioni si sono annullate. L’Hellas ha chiuso in inferiorità numerica la gara a causa del rosso (frutto di due gialli) estratto a Serdar al minuto 71. In classifica,sale a quota 25 punti e resta in nona posizione mentre l’Hellas di Zanetti sale a 19 punti agganciando momentaneamente il Genoa.-Udinese 0-0, la cronacaSpinge in avvio l’Hellas coi suoi giocatori offensivi, ma i friulani resistono e rischiano di colpire in mischia: è proprio Solet a sfiorare la rete. Colre dei minuti torna davanti l’Hellas che, seppur col 40% di possesso palla, fa più movimento e più pressing dei rivali.