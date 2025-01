Oasport.it - Tennis, fioccano i ritiri: i titoli WTA di Auckland e ATP di Brisbane assegnati per abbandono

Leggi su Oasport.it

Infortuni ecome se piovessero. Questi primi giorni di 2025 sono accompagnati da non pochi abbandoni nel massimo circuito internazionale delsul versante maschile e femminile. Nei tornei di avvicinamento agli Australian Open 2025 (12-26 gennaio), le finali dell’ATP250 die del WTA250 disono state condizionate da due abbandoni.Alla Pat Rafter Arena, l’americano Reilly Opelka ha dato forfait dopo appena cinque giochi nell’atto conclusivo che lo vedeva opposto al ceco Jiri Lehecka, in vantaggio 4-1 in quel momento nel primo set. Un fastidio al polso, stando alle indicazioni dal campo, avrebbe portato lo statunitense ad alzare bandiera bianca in un evento nel quale si era tolto la soddisfazione di battere nei quarti di finale il serbo Novak Djokovic, oltre che Matteo Arnaldi negli ottavi.