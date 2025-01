Rompipallone.it - Tegola per Thiago Motta, ennesimo infortunio: calvario bianconero

Ultimo aggiornamento 5 Gennaio 2025 11:33 di redazioneIl tecnicoperde un’altra pedina della propria rosa in vista di un gennaio molto caotico tra Serie A e Champions LeagueLa Juventus sta vivendo un periodo difficile sotto tutti i punti di vista. A partire dai risultati con l’eliminazione in Supercoppa Italiana per mano del Milan che ha fatto cominciare l’anno nel peggiore dei modi ai tifosi bianconeri, depennando così un possibile trofeo stagionale.Questo gennaio sarà particolarmente complicato per la Juventus che in campionato avrà un filotto importante tra derby, Atalanta e Milan prima degli scontri in Champions League contro Club Brugge e Benfica, intervallati dalla sfida del Maradona contro il Napoli di Antonio Conte.Juventus,in casa bianconeraCome spiegato, i risultati non sono l’unica parte negativa di questo periodo complicato in casa Juventus.