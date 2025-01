Ilrestodelcarlino.it - "Sono vent’anni che aspettiamo"

"Noi della bassa valleda 20 anni che arrivi il servizio irriguo a pressione – dice Enzo Rossi produttore di frutta ed ex sindaco di Lapedona – . La disponibilità di acqua a pressione permette un utilizzo immediato, elimina le spese di pompaggio e garantisce acqua irrigua pulita. Aspetto non trascurabile quest’ultimo fondamentale per l’irrigazione effettuata con sistemi ‘a goccia’ i cui filtri vengono intasati dalle impurità. Nella bassa Valdasocon trepidazione che l’impianto passi da quello a scorrimento a pressione. Ci è stato garantito che entro il 2026 l’opera sarà conclusa. Dopo venti anni di attesa, uno in più non cambia, purché si faccia".