Salto con gli sci Tournée dei Quattro Trampolini | Insam si qualifica a Bischofshofen

Alexha staccato il pass dizione a. La pista austriaca ospita la tappa finale delladei, con l’azzurro che ha ottenuto 128.4 punti, guadagnandosi il 29esimo posto in classifica. La prima posizione è andata all’eroe di casa Stefan Kraft, leader della classifica generale delladopo le prime tre prove. L’austriaco ha collezionato 155.4 punti, precedendo il connazionale Maximilian Ortner e lo svizzero Gregor Deschwanden. La gara è attesa domani, lunedì 6 gennaio, a partire dalle 16:30. Il suo esito deciderà il vincitore della rassegna.sarà impegnato contro Killian Peier, elvetico ventiduesimo in graduatoria, a pari punti con il bulgaro Zografski e l’austriaco Aigner. Laopta infatti per una serie di scontri diretti, con i vincitori che potranno accedere alla fase decisiva della prova.