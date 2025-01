Ilrestodelcarlino.it - Saldi invernali 2025. Un affare da 5 miliardi. Tra mode e tendenze si fanno acquisti sicuri

Al look e alla moda non si rinuncia, specie in periodo di. Sono iniziati ieri ia Cesena e in Emilia-Romagna, stessa data di avvio di tutte le regioni italiane (ad eccezione della Valle d’Aosta dove sono iniziati il 2 gennaio e del Trentino Alto Adige dove inizieranno mercoledì 8 gennaio). "Isono un’ottima occasione per noi negozianti – dice Anita Di Pietro del negozio di intimo Yamamay – c’è una clientela particolare che viene a farein questo periodo, persone che sanno bene quando iniziano ie quando finiscono. È un buon momento per noi negozianti per finire le rimanenze del magazzino, anche se secondo me iiniziano un po’ troppo presto, sia d’estate che d’inverno". Chi è alla ricerca di berrette, sciarpe di lana, cappotti caldi, scarpe e maglioni, potrà approfittare di questo momento per trovare ottime occasioni e per rifarsi il guardaroba anche in vista degli anni futuri.