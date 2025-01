Rosy Bindi | Piersanti Mattarella fu ucciso perché era ritenuto l’erede di Aldo Moro

Leggi su Open.online

«Penso chesia statoper due motivi, entrambi profondi. Il primo legato alla funzione di presidente della regione,stava lavorando per una regione che rispettasse le leggi» e il secondo per la sua «volontà di proseguire nella politica di intesa con il Pci avviata da». Queste le parole, in un’intervista a Francesco Bei su Repubblica, di, ex presidente della commissione Antimafia, all’indomani della notizia secondo cui la procura di Palermo avrebbe individuato in Nino Madonia, esecutore materiale, e Giuseppe Lucchese, che guidava l’auto della fuga, entrambi in carcere da oltre 30 anni, i killer di, fratello dell’attuale Capo dello Stato,il 6 gennaio del 1980., per, «stava lavorando per una regione con le carte in regola.