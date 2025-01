Lapresse.it - Regno Unito, chiuse piste aeroporti Manchester, Liverpool e Leeds per neve

Leggi su Lapresse.it

Diversinelhanno chiuso le loroa causa delle condizioni meteorologiche della notte. Lo riferisce la Bbc, indicando che lo stop coinvolge gli scali di. Il Met Office, il servizio meteorologico nazionale, ha diramato due allerte ambra pere ghiaccio che coprono gran parte dell’Inghilterra centrale e settentrionale.In vaste zone della Scozia, dell’Irlanda del Nord, del Galles e dell’Inghilterra orientale è ancora in vigore l’allerta meteo gialla pere ghiaccio. Oltre ai viaggi in aereo, anche i passeggeri che viaggiano in treno oggi potrebbero subire disagi, secondo quanto comunicato dalla National Rail.